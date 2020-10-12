اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية الأمريكية ترحب بإعادة الاستقرار فى قضاء سنجار العراقى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:04 ص
الخارجية الأمريكية ترحب بإعادة الاستقرار فى قضاء سنجار العراقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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رحبت الإدارة الأمريكية باتفاق سنجار حيث عبرت عن أملها في أن يحل المشاكل الأمنية والسياسية في قضاء سنجار العراقي الشمالي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان اوتاجوس فى بيان إن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل المشاكل السياسية والأمنية في سنجار.
وعبرت عن الأمل في أن تمهد الاتفاقية الطريق للظروف التي من شأنها تسريع إعادة الحياة إلى سنجار وتهيئة العودة الآمنة والطوعية للنازحين الذين تم تهجيرهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
كما شددت المتحدثة على أهمية حماية حقوق أهالي سنجار الذين تعرضوا للمجازر.


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قضاء سنجار العراقى

العراق

الخارجية الأمريكية

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