اليوم السابع
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البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج لتطوير طلاب الجامعات الحكومية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:33 م
البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج لتطوير طلاب الجامعات الحكومية هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى
كتب - أحمد يعقوب

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أطلق البنك التجاري الدولى مصر برنامجًا تدريبيا جديدًا لطلبة الجامعات الحكومية المصرية تحت شعار "المعرفة المصرفية للكوادر الشابة"، التزاماً منه لكونه أكبر بنك قطاع خاص في مصر بمسؤوليته تجاه المجتمع، ومراعاة للظروف الحالية التي تتطلب التحول الحتمي في وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبي عن بعد لبناء القدرات.

وصمم البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ولم يقتصر الامر على ذلك بل امتد الي الجامعات المتواجدة بالمحافظات المختلفة مثل (الإسكندرية، قناة السويس، أسيوط وسوهاج)، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب الجامعيين بمعايير اختيار خاصة تم فيها مراعاة التنوع في الخبرات/ التخصصات.

ويستهدف البرنامج التدريبي للبنك تزويد الكوادر الشابة بمزيج من المهارات التقنية وإدارة الأعمال وتعريفهم بالأدوات الرئيسية التي يتطلبها سوق العمل. وشارك في البرنامج التدريبي للبنك نحو 250 طالبًا وطالبة على مستوى عالي من المشاركة والتفاعل.

وشارك أمين طلعت ، رئيس إدارة الشمول المالي بالبنك في البرنامج التدريبي، بهدف تدريب وتطوير وتثقيف المتدربين بكل التطبيقات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي من قبل المؤسسات المالية بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية والازدهار.

ويأتي البرنامج في إطار التزام البنك التجاري الدولي بتوجيهات البنك المركزي المصري في هذا الشأن وسعيه الدؤوب لرفع وعي الشباب بالشمول المالي.


البنك التجاري الدولي

الجامعات الحكومية

اخبار الاقتصاد

أمين طلعت

رئيس إدارة الشمول المالي بالبنك

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