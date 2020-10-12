البنات أشطر الكائنات.. النساء أفضل فى اتباع الإجراءات الوقائية لمنع كورونا

كتبت نهير عبد النبى

كشف الباحثون أن النساء أفضل من الرجال فى اتباع الاجراءات الوقائية سواء غسل اليدين او التباعد الاجتماعى وارتداء الاقنعة، وللوصول إلى استنتاجاتهم قام الباحثون في جامعة نيويورك وجامعة ييل بفحص بيانات المسح وملاحظات الشوارع وتحليل حركات الهواتف الذكية، وحسب الـ cnn قال الباحثون إن النساء لسن أفضل فقط في اتخاذ الإجراءات الوقائية، ووجدوا أيضًا أن النساء أكثر عرضة للاستماع إلى الخبراء والتعبير عن القلق استجابة لـ Covid-19.

ووجد الاستطلاع الذي أجروه على 800 شخص أن النساء كن على الأرجح أكثر من الرجال في القول إنهن حافظن على مسافة اجتماعية ، وبقين في المنزل ، وغسلن أيديهن بشكل متكرر واختلطن بشكل أقل مع العائلة والأصدقاء، كان المقياس الوحيد الذي لم يكن به اختلاف بين الجنسين هو تكرار الاتصال بأشخاص بخلاف الأصدقاء أو العائلة.

ومع ذلك ، لا يمثل السلوك المبلغ عنه ذاتيًا دائمًا السلوك الفعلي بدقة ، لذلك نظر الباحثون أيضًا في المشاة وارتداء الأقنعة في ثلاثة مواقع أمريكية مختلفة، منها مدينة نيويورك ونيو هيفن وكونيتيكت ونيو برونزويك ونيوجيرسي - ليروا كم عدد الأشخاص الذين ارتدوا أقنعة.

ووجدوا أن 55٪ من النساء يرتدين الأقنعة بشكل صحيح مقارنة بـ 38٪ من الرجال على الرغم من أن التوزيع الجنساني في هذه الرموز البريدية كان متساويًا تقريبًا. لاحظوا 127 امرأة و 173 رجلاً في 4-5 مايو من هذا العام.

في الجزء الثالث من دراستهم ، لقياس التباعد الاجتماعي بين سكان الولايات المتحدة الأوسع ، استخدم الباحثون بيانات GPS من 15 مليون هاتف ذكي لتتبع الحركة الكلية والزيارات إلى المتاجر غير الأساسية مثل المنتجعات الصحية وبائعي الزهور ومرافق اللياقة البدنية بين 9 مارس و 29 مايو.

أظهرت النتائج أن المقاطعات ذات النسبة الأعلى من الذكور أظهرت تباعدًا اجتماعيًا أقل نسبيًا، و قال الباحثون إن هذه الاختلافات ظلت قائمة حتى بعد حساب حالات Covid-19 للفرد في هذه المقاطعات ، ووجود أوامر البقاء في المنزل والخصائص الديموغرافية الأخرى - مثل الدخل والتعليم والمهنة - التي يمكن أن تؤثر على ما إذا كان الأشخاص الذين عملوا من المنزل أو كانوا أكثر عرضة للعمل في القطاعات التي تعتبر ضرورية.

ومن نواحٍ عديدة ، قال الباحثون إن النتائج لم تكن مفاجئة - فمن المعروف منذ فترة طويلة أن النساء أفضل غسالات لليدين من الرجال ووجدت مراجعة عام 2016 التي نظرت في بحث من عشرات البلدان المختلفة أن النساء كن أكثر عرضة بنسبة 50٪ من الرجال لممارسة ، أو زيادة ، السلوك الوقائي مثل غسل اليدين بشكل صحيح ، وارتداء الأقنعة وتنظيف الأسطح في سياق الوباء ، مثل الانفلونزا.

وقال إيرماك أولكايسوي أوكتن ، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علم النفس بجامعة نيويورك والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية: "تُظهر الأبحاث السابقة قبل الوباء أن النساء كن يزرن الأطباء بشكل متكرر في حياتهم اليومية ويتبعون توصياتهم أكثر من الرجال". في بيان صحفي.

وقال أوكتن: "إنهم يولون المزيد من الاهتمام للاحتياجات المتعلقة بالصحة للآخرين". "لذا فليس من المستغرب أن تُترجم هذه الاتجاهات إلى جهود أكبر نيابة عن النساء لمنع انتشار الوباء."

وأضاف أن ضبط الرسائل الصحية بحيث تستهدف الرجال بشكل أفضل يمكن أن يكون استراتيجية فعالة للحد من انتشار الفيروس.