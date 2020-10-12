الانتهاء من تركيب شبكات التهوية والإنذار المبكر بالحريق بالمتحف الكبير نهاية أكتوبر

تفقد صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، المتحف المصرى الكبير لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به. رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.

وخلال الجولة، زار الدكتور خالد العنانى، منطقة مبنى الخدمات السياحية والمحلات والمطاعم ومركز الزوار ومبنى المؤتمرات، كما تفقد الهرم الزجاجى وساحة الدخول وميدان المسلة والواجهة الرئيسية للمتحف والبهو والدرج العظيم.

وأشار اللواء عاطف مفتاح، إلى أنه لن يكون هناك أية سقالات إنشائية بالمتحف بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة بالتهوية والإنذار المبكر ضد الحريق والسرقة.

وعقب الجولة، عقد العنانى، اجتماعا موسعا ناقش خلاله خطة سير العمل ونقل القطع الأثرية إلى المتحف.