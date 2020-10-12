الأوقاف توزع 16 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى في 5 محافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الإثنين 16 طنًا من لحوم صكوك صكوك الأضاحى في 5 محافظات، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية وهى محافظات "الإسماعيلية - كفر الشيخ - بور سعيد - دمياط – الشرقية"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة "الإسماعيلية - كفر الشيخ – الشرقية"، و2 طن لمحافظتى "بور سعيد – دمياط"، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .

وقالت وزارة الأوقاف إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 1033 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.