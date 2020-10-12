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الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلى للإعلام بسبب مجدى عبد الغنى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:17 م
الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلى للإعلام بسبب مجدى عبد الغنى مجدي عبد الغني
كتب فتحى الشافعى

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تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية، نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط. 
 
واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد و لوائح المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لاغراض شخصية تهدف إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لامور سلبية غير موجودة علي ارض الواقع.
 
وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي تعد مهمته الأولى منع بيع الهواء، فضلا عن الحفاظ على قواعد الأخلاق وعدم الخروج عن النص، والالتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.

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