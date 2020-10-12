اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطلق حوارا عالميا حول النظم الغذائية لمدة عام

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:52 م
الأمم المتحدة تطلق حوارا عالميا حول النظم الغذائية لمدة عام الامم المتحدة - أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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يقدم المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إحاطة بمشاركة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام. والمبعوثة الخاصة للأمين العام د. أجنيس كاليباتا (المبعوثة الخاصة) حول إطلاق حوار عالمي لمدة عام حول النظم الغذائية وذلك تزامانا مع يوم الأغذية العالمي المقرر (16 أكتوبر) ، والذي سيتوج بمؤتمر قمة في خريف 2021.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن عن تنظيم مؤتمر قمة معني بالنظم الغذائية في العام المقبل، مؤكدا : "سيكون هذا المؤتمر ’مؤتمرَ قمة للشعب‘ و’مؤتمر قمة للحلول".

ولفت جوتيريش إلى أن وقائع هذا الحوار العملي المنحى ستدور في مناسبتين على جانب كبير من الأهمية أولها انعقاد اجتماع سابق لمؤتمر القمة في روما في مطلع صيف العام المقبل.

وهو اجتماع سيبني على حوارات قطرية وإقليمية شاملة للجميع وسيحدد إجراءات جسورة لإيجاد نظم غذائية شاملة للجميع ومستدامة. وثانيتها هي مؤتمر القمة المعني بالنظم الغذائية نفسه المعقود لتوجيه انتباه جميع قادة العالم إلى هذه المسألة.

وأضاف جوتيريش " نحن بحاجة إلى التزام عالمي وإجراءات عالمية للوصول إلى نظم غذائية شاملة للجميع ومستدامة دعيا إلى المشاركة في هذا الحوار العالمى.


النظم الغذائية

الغذاء العالمى

الامم المتحدة

الجمعية العامة

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