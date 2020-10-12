اليوم السابع
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الأردن يبقى على وزير المالية محمد العسعس فى تشكيل حكومى جديد

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:12 م
الأردن يبقى على وزير المالية محمد العسعس فى تشكيل حكومى جديد وزير المالية الأردنى محمد العسعس
رويترز

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قال مسؤولون إن الأردن سيُبقي على وزير المالية محمد العسعس في حكومة جديدة ستؤدي اليمين في وقت لاحق اليوم الاثنين في تحرك يشير إلى التزام البلاد بتسريع إصلاحات اقتصادية ومالية مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وأجرى العسعس محادثات ناجحة أدت إلى الموافقة في مارس الماضي على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أشار إلى الثقة في جدول أعمال الإصلاح في البلاد.

والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها كوفيد-19 على اقتصاد البلاد.

 


الاردن

محمد العسعس

إصلاحات اقتصادية

صندوق النقد الدولي

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