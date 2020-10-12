اليوم السابع
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الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينقل محطة ماسبيرو للساحل ويعلن وقف رحلات حديقة الحيوان

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:58 م
الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينقل محطة ماسبيرو للساحل ويعلن وقف رحلات حديقة الحيوان الاتوبيس النهرى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، نقل محطة ماسبيرو للاتوبيس النهرى، لمحطة الساحل بمنطقة المظلات أسفل كوبرى تحيا مصر، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر، الجارى تنفيذه بكورنيش النيل بالقاهرة.

وينظم الأتوبيس النهرى بمحطة الساحل، رحلات متنوعه، منها رحلة ساعتين فى النيل يوم الجمعة فقط للقناطر الخيرية دون النزول من الاتوبيس، ثم الرجوع مرة أخرى للمحطة ب25 جنيه للرحلة، كما تنظم الهيئة رحلات نيلية "فسحة" لمدة ساعة فى النيل بالأتوبيس النهرى المكيف، بسعر 20 جنيها للرحلة.

وأوقفت هيئة النقل العام بالقاهرة خط حديقة الحيوان بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يتم تشغيلها مرة أخرى من محطة مصر القديمة لحديقة الحيوان، حيث كشفت مصادر بالهيئة لـ  اليوم السابع، أن سعر التذكرة من المقرر أن يكون 5 جنيهات من حديقة الحيوان بالجيزة والعودة من الحديقة لمصر القديمة بتذكرة 5 جنيهات أيضا.

ويقدم محطة الاتوبيس النهرى التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، عدد من الخدمات الترفيهى بجانب خدمة النقل التى يقدمها الأتوبيس النهرى، و من بين الخدمات الترفيهية التى يقدمها الأتوبيس النهرى، تنظيم فسحة نيلية يوميا مدة الرحلة الواحدة ساعة بـ 20 جنيها داخل أتوبيس مكيف مكون من دورين به طابق مكشوف للتمتع بمنظر النيل.

وأيضا من بين الخدمات التى يقدمها الأتوبيس النهرى، بالقاهرة، تنظيم حفلات الأفراح وأسعارها 1500 جنيه للحفلة شاملة "الدى جى" و"الكوشة"، ومدتها ساعة متحركة فى النيل، داخل أتوبيس نهرى مكيف به طابق مكشوف مأمن بأسوار حديدية.


الاتوبيس النهري

النقل العام

محطة ماسبيرو للأتوبيس النهرى

محطة الساحل

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