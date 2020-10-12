اعرف كل شيء عن التهاب المفاصل وأسبابه في اليوم العالمى للمرض

يتكون جسم الإنسان من 206 عظمة و تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوازن وإنتاج الخلايا ووظائف الجسم الأخرى، ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر العظام أيضًا بالأمراض والاضطرابات التي يمكن أن تؤدي إلى كسور وضعف العظام، أحد هذه المشاكل الصحية التي تؤثرعلى العظام هو التهاب المفاصل.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يشير التهاب المفاصل إلى التهاب أو تورم مفصل واحد أو أكثر، التهاب المفاصل هو مصطلح جماعي يصف أكثر من مائة حالة تؤثر على المفاصل والأنسجة حول المفصل والأنسجة الضامة الأخرى يتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل في الثاني عشر من أكتوبر من كل عام للاحتفال بالحاجة إلى التوعية بالمرض، تختلف أعراض وعلاج التهاب المفاصل حسب نوع الحالة، النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الذي يصيب معظم الناس هو هشاشة العظام، اعرف المزيد عن أعراض الحالة وأسبابها وعلاجها.

ما هو التهاب المفاصل؟



هشاشة العظام هو الشكل الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، إنه يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يحدث ذلك عندما يتآكل الغضروف الواقي الذي يغطي أطراف عظامك بمرور الوقت. يمكن أن يتسبب الفصال العظمي في تلف أي مفصل، ولكن يؤثر الاضطراب في الغالب على المفاصل في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري.

ما هي علامات وأعراض هشاشة العظام؟



مفاصل مؤلمة، مفاصل متصلبه، حنان المفاصل، لا يزال الجسم ، وفقدان المرونة، تفرقع أو تشقق المفاصل، نتوءات العظام، تورم.

ما الذي يسبب هشاشة العظام؟



يُعتبر هشاشة العظام من أمراض التآكل والتلف ، مما يعني أنه يحدث بمرور الوقت حيث نستخدم مفاصلنا ويتدهور الغضروف بين العظام ببطء، ومع ذلك ، فإن هشاشة العظام أكثر شيوعًا إذا كان لدى الأشخاص عوامل الخطر التالية:

كبار السن، الجنس تميل النساء إلى تطوير الحالة أكثر من الرجال، بدانة، إصابات المفاصل، علم الوراثة، تشوهات العظام، أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2.

ما هي خيارات العلاج المتاحة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل؟



هشاشة العظام ليست حالة يمكن عكسها. ومع ذلك ، فإن الحصول على العلاج المناسب يمكن أن يساعد في تقليل الألم وتحسين الحركة للمرضى.

تشمل خيارات علاج هشاشة العظام الأدوية، بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات والعلاج والجراحة.

يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تقليل وإدارة الألم الناتج عن هشاشة العظام.

يشمل العلاج الطبيعي تمارين يمكن أن تساعدك في تقليل الألم يساعد العلاج المهني على أداء الأنشطة اليومية بطريقة لا تضغط فيها كثيرًا على مفاصلك.