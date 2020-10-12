استمرار مبادرة "إحمى نفسك.. احمى بلدك" لزيادة الوعى فى مدارس البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن مبادرة "أحمى نفسك.. إحمى بلدك" والتى بدأت من منتصف شهر سبتمبر الماضى بمدارس المحافظة لنشر الوعى الثقافى والصحى لدى العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية شهدت نجاح كبير حتى الان من خلال روح التعاون البناء والفعال بين الجميع للعمل على خروج المدرسة فى أجمل صورة لاستقبال ابنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد 2020/2021 مؤكدا على استمرار الجولات والزيارات التفقدية للوقوف على فعاليات المبادرة، تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روح التنافس الإيجابى بين المدارس.

تشمل المبادرة أعمال النظافة داخل وخارج المدارس مع إعداد خطة وقائية تهدف إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات، وكذا نظافة الافنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الاعلام ودهان الاسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ومتابعة كافة الاجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحى والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الاشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بجميع الادارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس مع مراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والتخت والفصول الدراسية وتهيئة كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.