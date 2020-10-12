احتجاجات فى إندونيسيا على قانون جديد للعمل تدخل أسبوعها الثانى

شارك مئات العمال على متن دراجات نارية، وهم يلوحون بالأعلام، في مسيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الاثنين مع دخول احتجاجات تدعو الرئيس جوكو ويدودو إلى إلغاء قانون جديد للعمل مثير للجدل أسبوعها الثاني.

وأثار القانون، الذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقليل البيروقراطية، احتجاجات واعتراضات واسعة النطاق في أنحاء البلاد حيث يقول المحتجون إنه يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة.

وخرجت مظاهرات في مناطق صناعية ومدن في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بعد إقرار القانون واتسمت الأوضاع في بعض المناطق بالفوضى وجرى خلالها إضرام النار في ممتلكات عامة واعتقلت السلطات نحو ستة آلاف.

وذكر مسؤول نقابي اليوم الاثنين أن نحو ألف عامل احتشدوا في وسط جاكرتا للمشاركة في احتجاج جديد على القانون.

ودافع ويدودو عن القانون وقال إن المتظاهرين خرجوا بناء على معلومات مضللة وحث منتقدي القانون على رفع دعاوى قانونية في المحاكم للاعتراض عليه بدلا من الاحتجاجات.

وذكرت تقارير إعلامية أن احتجاجات خرجت في مدن إندونيسية كبرى أخرى اليوم الاثنين.