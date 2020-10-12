اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتجاجات فى إندونيسيا على قانون جديد للعمل تدخل أسبوعها الثانى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:07 ص
احتجاجات فى إندونيسيا على قانون جديد للعمل تدخل أسبوعها الثانى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك مئات العمال على متن دراجات نارية، وهم يلوحون بالأعلام، في مسيرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الاثنين مع دخول احتجاجات تدعو الرئيس جوكو ويدودو إلى إلغاء قانون جديد للعمل مثير للجدل أسبوعها الثاني.

وأثار القانون، الذي قالت الحكومة إنه يهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقليل البيروقراطية، احتجاجات واعتراضات واسعة النطاق في أنحاء البلاد حيث يقول المحتجون إنه يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة.

وخرجت مظاهرات في مناطق صناعية ومدن في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بعد إقرار القانون واتسمت الأوضاع في بعض المناطق بالفوضى وجرى خلالها إضرام النار في ممتلكات عامة واعتقلت السلطات نحو ستة آلاف.

وذكر مسؤول نقابي اليوم الاثنين أن نحو ألف عامل احتشدوا في وسط جاكرتا للمشاركة في احتجاج جديد على القانون.

ودافع ويدودو عن القانون وقال إن المتظاهرين خرجوا بناء على معلومات مضللة وحث منتقدي القانون على رفع دعاوى قانونية في المحاكم للاعتراض عليه بدلا من الاحتجاجات.

وذكرت تقارير إعلامية أن احتجاجات خرجت في مدن إندونيسية كبرى أخرى اليوم الاثنين.

 


جاكرتا

احتجاجات

جوكو ويدودو

اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة