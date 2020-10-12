إيطاليا تسجل 4619 إصابة و39 وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين تسجيل 4619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 39 مصابًا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وانخفض عدد الحالات الجديدة بمقدار 837 شخصاً عن العدد المسجل أمس الأحد والذي بلغ 5456 حالة، لكن عدد الاختبارات انخفض أيضًا بواقع 19 ألفا و216 اختبارا، ليصل إلى 85 ألفا و442 اختبارا، بحسب بيانات الوزراة التي نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء.

يأتي ذلك في حين ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل حاد من 26 حالة في اليوم الماضي، لترتفع حصيلة وفيات كوفيد-19 التي سجلتها إيطاليا حتى الآن إلى 36 ألفا و205 حالات وفاة، وفقا للوزارة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المسجلة في إيطاليا، والذي يشمل المتوفين والمتعافين والحالات النشطة، إلى 359 ألفا و569 حالة.