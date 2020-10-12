إيران تكشف عن نجاح تجارب لقاح كورونا مع "القرود"

كتب محمد عبد العظيم

أعلن وزير الصحة الإيرانى، اليوم الاثنين، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وقال وزير الصحة، إن كل الخطوات التي تتخذها إيران في إنتاج اللقاح تتطابق مع المعايير الدولية وبروتوكولات الصحة العالمية ومؤسسة الأدوية والأغذية، وذلك وفق "روسيا اليوم".

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504.281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.816.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين إلى 409.121، فيما أكدت أن هناك 4.533 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.