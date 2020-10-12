إيران تكشف عن نجاح تجارب لقاح كورونا مع "القرود"

أعلن وزير الصحة الإيرانى، اليوم الاثنين، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
وقال وزير الصحة، إن كل الخطوات التي تتخذها إيران في إنتاج اللقاح تتطابق مع المعايير الدولية وبروتوكولات الصحة العالمية ومؤسسة الأدوية والأغذية، وذلك وفق "روسيا اليوم".
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504.281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.816.
وكان وزير الصحة الإيرانى، قد أعلن إن بلاده تعتزم توسيع نطاق إلزام الناس بوضع الكمامات في الأماكن العامة إلى مدن كبيرة أخرى بعد فرضه في العاصمة طهران لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران أحدث مسؤول إيراني كبير تنتقل إليه العدوى.
وفرضت إيران وضع الكمامات في العاصمة، وأعلن الرئيس حسن روحاني أن من يخالفون هذا القرار سيدفعون غرامات في حين تواجه البلاد موجة ثالثة من تفشي الجائحة.
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