إيران تسمح للإناث بالمشاركة في مسابقات رفع الأثقال للمرة الأولى

كتبت: إسراء فؤاد

سمحت إيران لأول مرة في تاريخها، للإناث بالمشاركة في منافسات رفع الأثقال في البلاد. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة دويتش فيله، فقد أعلن المسؤولون أنه سيكون لدى إيران فريق رسمي للاعبات رفع الأثقال. وتعتبر هذه الخطوة انتصارًا للعديد من النساء اللواتي يمارسن هذه الرياضية خلف الأضواء.

وكانت الحكومة الإيرانية، قد سمحت للنساء بحضور مباريات المنتخب الإيراني لكرة القدم، واتخذت إيران هذا القرار تحت ضغط الفيفا، بعد أن أضرمت امرأة إيرانية النار في جسدها إثر منعها من دخول ملعب لكرة القدم.