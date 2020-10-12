إصابة 3 أشخاص و4 عناصر من حرس البابا فى الفاتيكان بفيروس كورونا

وكالة الأنباء الإسبانية- إفى

ثبتت إصابة أربعة حراس سويسريين، من الجهاز الذى يمثل الجيش الصغير للفاتيكان، بفيروس كورونا المستجد، لذلك تم تعليق جميع التصاريح والإجازات التى تسمح للطاقم الأمني بمغادرة الدولة البابوية.

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى، أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة أخرى فى الأسابيع الأخيرة بين سكان الدولة البابوية، مشيرا إلى أنهم "جميعهم يعانون من أعراض خفيفة، وقد خضعوا لجميع تدابير العزل اللازمة فى منازلهم".

وأوضح المتحدث ، أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تسجيل حالات إصابة بـ كوفيد-19 بين الحرس السويسرى. ويوجد حاليا أربعة أشخاص منهم يعانون من الأعراض وجميعهم يخضعون للعزل".

وأوضح بروني أنه "يتم تنفيذ الضوابط اللازمة بين أولئك الذين ربما كانوا على اتصال مباشر بهم".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية الاثنين أنه تم إرسال اخطار داخلي لضباط الصف والحراس في الفاتيكان بإلغاء الإجازات والتصاريح السابقة، وتم أمرهم بالبقاء في غرفهم بالثكنات الواقعة داخل الفاتيكان.

وفي 4 أكتوبر، أقيم حفل أداء اليمين لـ38 مجندا جديدا لدمجهم في الجيش الصغير، الذي يضم 135 حارسا.

وأصدرت حكومة الفاتيكان الثلاثاء الماضي توجيها لرؤساء كيانات الكرسي الرسولي يفرض استخدام القناع داخل الدولة البابوية وفي مقاعدها وأقاليمها ومبانيها خارج الحدود الإقليمية في روما التي تخضع لولايتها.

وخلال الموجة الأولى من الجائحة، تم الإبلاغ عن اثنتي عشرة حالة إصابة في الدولة البابوية الصغيرة.