اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة غارب

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 09:23 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة غارب إنقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب صباح اليوم الاثنين ، 3 أشخاص ، آثر إنقلاب سيارة بطريق الزعفرانة رأس غارب ، تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف لمستشفى غارب المركزى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد بإنقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق الزعفرانة - رأس غارب ، تم الدفع بسيارة اسعاف لمكان الحادث ، وتبين إصابة 3 أشخاص هم " حنا اسحق فهيم" ، 45 سنة ، مقيم المنيا، " محمد على عيد" ، مقيم الجيزة ، " سامر ايزوريس انس "،  24 سنة، مقيم السويس، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج .

وتبين أن حالتهم مستقرة وإصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الحادث .

 


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