إحالة عاطلين للجنايات ضبط بحوزتهما كيلو فودو وسلاح بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدر فودو وسلاح نارى غير مرخص ووجهت لهما النيابة تهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات فى مديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1.195 كيلو جرام، فرد خرطوش عيار 12مم ، و4 طلقات من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

وبمواجهتهما اعترف القمبوض عليهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للإتصال بعملائهما، فتحرر لهما المحضر اللازم، وقررت إحالتهما إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما وطلبت التحريات عن نشاطهما الإجرامى وتحليل عينة من المضبوطات فى المعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعى.