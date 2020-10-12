إجراء اختبار لقاح السل على عاملين بالرعاية الصحية ببريطانيا لمكافحة كورونا

كتبت أمل علام

كشف باحثون بريطانيون مسؤولون عن التجارب العالمية للقاحات، أن لقاح السل" BCG"، المستخدم على نطاق واسع سيتم اختباره على عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في بريطانيا لفعاليته ضد فيروس كورونا COVID-19، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، وأضافت الوكالة، إن لقاح Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ، الذي يستخدم للحماية من السل، يحفز استجابة واسعة للجهاز المناعي الطبيعى، وقد ثبت أنه يحمي من العدوى أو المرض الشديد بمسببات الأمراض التنفسية الأخرى.

وقال البروفيسور جون كامبل، من كلية الطب بجامعة إكستر: "لقد ثبت أن لقاح BCG يعزز المناعة بطريقة عامة، مما قد يوفر بعض الحماية ضد فيروس كروروناCOVID-19".، مضيفا، نحن نسعى إلى تحديد ما إذا كان لقاح BCG يمكن أن يساعد في حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 إذا حدث ذلك ، فيمكننا إنقاذ الأرواح من خلال إدارة أو زيادة هذا التطعيم المتاح بسهولة والفعالية من حيث التكلفة.

وأكدت الوكالة، أن الدراسة البريطانية هي جزء من تجربة حالية بقيادة أستراليا، والتي بدأت في أبريل وتجرى أيضا في هولندا وإسبانيا والبرازي، يتم أيضًا اختبار لقاح BCG كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا COVID-19 في جنوب إفريقيا.

وتجند التجربة البريطانية متطوعين قبل أشهر الشتاء التي حذر المسؤولون من أنها قد تكون صعبة حيث تكافح البلاد مع موجة ثانية من الإصابات

وأشار بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى أن القيود للحد من الوباء يمكن أن تكون سارية حتى الربيع.

وتسعى المملكة المتحدة التى تجرى التجربة حاليا، في إكزتر، جنوب غرب إنجلترا، إلى توظيف 1000 شخص يعملون في دور الرعاية والرعاية الصحية المجتمعية القريبة، وعلى الصعيد العالمي، سيتم تعيين أكثر من 10 آلاف موظف رعاية صحية.