أمريكا تمنح شركة استرازينيكا 486 مليون دولار للعلاج التجريبي لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 486 مليون دولار لعلاج استرازينيكاAstraZeneca المناعي لفيروس كورونا، وتعد بمليون جرعة مجانية من علاجات الأجسام المضادة، حيث يقول مسؤولو الصحة، إن اللقاحات ستصل في يناير، حيث ستقدم الولايات المتحدة 486 مليون دولار لتجارب AstraZeneca للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة، وهو دواء فيروس كورونا مشابه لما قدمه ترامب.

إنها أحدث خطوة اتخذتها إدارة ترامب لإعادة توجيه جهود عملية Warp Speed من اللقاحات إلى علاجات الأجسام المضادة، يأتي ذلك بعد أن جعلت إرشادات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الجديدة من شبه المستحيل الحصول على الموافقة قبل انتخابات 3 نوفمبر.

قال مسؤول صحي كبير، إن اللقاح لن يكون جاهزا على الأرجح قبل يناير، على الرغم من إصرار ترامب على الموافقة عليه في أقرب وقت.

وقعت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة اتفاقية مع شركة استرازينيكا AstraZeneca بقيمة 486 مليون دولار لتطوير وتأمين إمدادات تصل إلى 100 ألف جرعة من علاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا COVID-19، وهي فئة مماثلة من الأدوية التي استخدمت لعلاج الرئيس دونالد ترامب.

أضاف بول مانجو، المسؤول بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إن الولايات المتحدة، ستكون قادرة على توفير مليون جرعة من علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا من إيلي ليلي، وريجينيرون، وهذا الأخير يسميه ترامب الآن "علاجا".

في غضون ذلك، قال مسؤول في إدارة ترامب يقود الاستجابة لوباء فيروس كورونا التاجي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقع تسليم لقاح كورونا بدءًا من يناير 2021، حيث يتعارض هذا مع تصريحات الرئيس بأن التطعيمات يمكن أن تبدأ هذا الشهر.

وقالت الصحيفة، من المسلم به، أن ترامب بدا يوم الأربعاء وكأنه يعترف بأن هذا الجدول الزمني غير مرجح، وبدلاً من ذلك علق قبعته على طلبات الموافقة الطارئة على علاجات الأجسام المضادة، مثل تلك التي تلقاها بنفسه من قبل ريجينيرون، وكذلك عقار إيلي ليلي المماثل المعزز للمناعة، اتبعت إدارته حذوه، وسرعان ما حول التركيز والتمويل نحو العلاجات.

ستقدم الحكومة التمويل لشركة AstraZeneca لإجراء مرحلتين من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة تحت عملية Warp Speed ​​، والتي تهدف إلى تسريع العلاجات واللقاحات لـ COVID-19.

ستقوم إحدى التجارب بتقييم سلامة وفعالية العلاج التجريبي للوقاية من العدوى لمدة تصل إلى 12 شهرًا، في حوالي 5000 مشارك، بينما ستقيم التجربة الثانية العلاج الوقائي لما يقرب من 1100 مشارك.

قالت AstraZeneca إنها تخطط لتزويد ما يصل إلى 100ألف جرعة اعتبارًا من نهاية عام 2020، ويمكن للحكومة الأمريكية الحصول على ما يصل إلى مليون جرعة إضافية في عام 2021 بموجب اتفاقية منفصلة.

في مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم الأربعاء، نسب ترامب الفضل إلى شركة ريجينيرون Regeneron العلاجية لشفائه، تلقى ترامب علاج Regeneron الأسبوع الماضي بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا COVID-19.

اعترف الرئيس في مقطع الفيديو نفسه أن "السياسة" ستمنع الموافقة على اللقاح في انتخابات 3 نوفمبر، رغم أنه أشار إلى أنها لم تكن دوافعه السياسية، ولكن دوافع الديمقراطيين، وهيئة الأغذية والأدوية الامريكية"FDA" هى التى أرجأت الجدول الزمنى للقاح.

ومع ذلك، قال إن لقاحًا سيكون متاحًا على الأرجح بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، مع الاستمرار في التقليل من أهمية مرضه، وخطورة جائحة فيروس كورونا.

وتقول مجموعة من أعضاء الكونجرس، والخبراء، ومسؤولى الصحة العامة، من الحزبين، إن البلاد ليست مستعدة لمواجهة موجة الشتاء المتوقعة من فيروس كورونا COVID-19

قال أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، إنه قد يكون هناك 100 مليون جرعة من لقاح كورونا متاحة بحلول نهاية العام في "انتظار تصاريح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"

وأضاف الدكتور منصف السلاوي، المسئول عن اللقاحات، والذي يقود جهود الحكومة في مجال اللقاحات، إن الباحثين يمكنهم معرفة " بحلول أواخر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر "، ما إذا كان أحد اللقاحات قيد التطوير فعالاً، لكن الأمر سيستغرق أسابيع للحصول على إذن الطوارئ لاستخدامها.

قال الدكتور روبرت كادليك مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية للاستعداد والاستجابة، في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن الإدارة "تسرع إنتاج لقاحات آمنة وفعالة، لضمان تسليم لقاح ابتداء من يناير 2021".

من جانبها أعلنت شركة استرازينيكا، سوف تتقدم مجموعة الأجسام المضادة طويلة المفعول (LAAB) من AstraZeneca ، AZD7442 ، إلى تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة في أكثر من 6000 مشارك في مواقع داخل وخارج الولايات المتحدة من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، تم تصميم علاج LAABs باستخدام تقنية تمديد نصف العمر المملوكة لشركة AstraZeneca لزيادة فعالية العلاج لمدة 6 إلى 12 شهرًا بعد جرعة واحدة، تم تصميم مزيج من اثنين من العقار LAABs أيضًا لتقليل مخاطر المقاومة التي طورها فيروس كورونا، حيث يعتبر هذا العقار عبارة مجموعة من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المسماة AZD7442 ، والتي يتم تطويرها للوقاية والعلاج من فيروس كورونا مثل عقار ريجينيرون Covid-19.