أمين اتحاد عمال مصر يمنح أبناء الشهداء عضوية فى المؤسسة الاجتماعية العمالية

كتب أسامة عبد الحميد

قرر محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية العمالية ،منح عضوية مجانية للاشتراك فى المؤسسة الإجتماعية العمالية لأبناء أسر الشهداء، جاء ذلك خلال مشاركة "الأمين العام" أمس الأول السبت بحفل تكريم الأم المثالية تنسيقا بين سكرتارية المرأة العاملة والطفل بإتحاد عمال القليوبية ،والمؤسسة الإجتماعية العمالية،وذلك بقاعة فؤاد محي الدين ،و جرى فيه تكريم الام والعامل والموظف المثاليون،وكذلك أوئل من الثانوية العامة ،وحضره رئيس اتحاد عمال القليوبية محمد سالم مراد ، وايمان شحاتة وكيل وزاره القوي العاملة بالمحافظة،ومراد سالم رئيس سكرتارية الشباب بإتحاد القليوبية ،وقيادات الاتحاد بمحلي المحافظة .

أكد بيان صحفي صدر اليوم الإثنين أن الأمين العام محمد وهب الله قرر أيضا خلال الاحتفال تخفيض قيمة الإشتراك بنسبة 50% لجميع النقابات العمالية ، كما وجاء في كلمات المتحدثين إشادة بالدور الذي يلعبه اتحاد عمال القليوبية ،وكذلك الحديث عن مناسبة الذكرى 47 لحرب اكتوبر التي تتزامن مع الاحتفال ،مؤكدين ان عمال مصر على العهد والوعد في دعم دولتهم في مواجهة كافة التحديات .













