اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة نصف مليون جنيه

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:54 ص
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة نصف مليون جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – كاميرات مراقبة - ملابس) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (500 ألف جنيه).

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية في ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير (1580) مخالفة مرورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (147) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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