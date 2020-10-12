اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 325331

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:55 ص
ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 325331 كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 325331 بعد تسجيل 2467 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9621 بعد تسجيل ست حالات حالات جديدة.

 

 

 


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