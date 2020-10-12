ألمانيا تسجل 2467 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 325331

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 325331 بعد تسجيل 2467 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9621 بعد تسجيل ست حالات حالات جديدة.