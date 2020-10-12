اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 12-10-2020

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:34 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 12-10-2020 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع فى مصر ، بقيمة 3 جنيهات لتبلغ الآن 835 جنيها للجرام عقب هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1930 إلي 1919 دولار.

 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 715.75 جنيه.

عيار 21 سجل 835 جنيها.

عيار 24 سجل 954.25 جنيه.

 

وتباينت أسعار العملات اليوم  أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم:  15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.46 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.36 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.73 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.


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