أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12-10-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-10-2020.

وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس، ريكاب للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس، ريكاب للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية للصناعات الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المنصورة للدواجن، جولدن تكس للأصواف، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 450.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.24%، والعرب على 8.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 100.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 109.5 ألف جنيه، 12.2 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2947 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1025 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 14.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.39%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 21.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.781 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 42.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.77%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.072 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.90%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.322 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.7%.