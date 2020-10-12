أخبار المحافظات اليوم.. وفد من الأزهر والأوقاف يصلى بمطرانية طنطا

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

وفد من الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة الظهر داخل مطرانية طنطا





أدى وفد من أئمة وزارة الأوقاف والمنظمة الدولية لخريجى الأزهر الشريف صلاة الظهر داخل إحدى قاعات مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، عقب اللقاء الذي نظمته الكنيسة بالوفد صباح اليوم . وجهزت الكنيسة القاعة التي تم فرشها بالسجاد، وأم أحد مشايخ الأزهر المصلين في الصلاة في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا . ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من المسلمين والأقباط بعد انتشار الصور والتي تؤكد مدى الحب والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد، والتأكيد على أن ترابط المسلمين والأقباط .





يأتى ذلك عقب اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الاثنين بمطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس تحت عنوان في حب مصر ضم رجال الدين الإسلامي ممثل في المنظمة الدولية لخريجي الأزهر ورجال الدين المسيحي من ايبارشتي طنطا والمحلة الكبري بحضور الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، والدكتور محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالغربية ولفيف من رجال الدين المسيحي والاسلامي .





وتحدث في اللقاء نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور و سيف رجب قزامل رئيس المنظمة الدولية لخريجي الازهر الشريف والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، وتم فتح المجال لندوات مفتوحة. وتناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، كما تم مناقشة مسؤولية دور العبادة في تنمية روح الانتماء .

رئيس حى العجمى يؤكد عدم أثرية "منارة الأندلسية" بالإسكندرية وإعاقتها المرور





" مبنى غير أثرى أنشأه الفنان محمود شاكر عميد كلية الفنون الجميلة عام 1999 كعمل فنى فى إطار خطة تجميل الميادين"، هكذا رد حى العجمى بالإسكندرية على حالة الجدل وافتعال الأزمات التى شهدتها صفحات وسائل التواصل الاجتماعى، حول هدم مبنى "منارة الأندلسية" المتواجد بميدان الكيلو 21.





وروجت شائعات "السوشيال ميديا" لأنه مبنى أثرى ذو أهمية على خلاف الواقع الذى يؤكد أن المبنى عمره 21 عامًا فقط وبنى كأحد التصميمات الجمالية لتزيين الميادين عام 1999، على شكل فنى يحاكى الفن الأندلسى، إلا أنه مع مرور الوقت والزحف العمرانى إلى منطقة الكيلو 21، أصبحت المنطقة تعانى من أزمة الاختناق المرورى، وأصبح المبنى الجمالى الذى تصل مساحته إلى 20 مترا والخاوى من الداخل يمثل عائقا أمام حركة المرور، بل يتسبب فى عدد من الحوادث المرورية بسبب ارتفاع المبنى وحجب الرؤية أمام القادم فى الطريق، بالإضافة إلى أنه يعترض طريق الكوبرى الجديد المقرر إنشاؤه بالتنسيق مع وزارة النقل، ليصل ما بين الطريق الصحراوى والطريق الساحلى فى أقل من 10 دقائق .



وأكد السيد موسى، رئيس حى العجمى غرب الإسكندرية، أن مبنى الكيلو 21 والذى كان يتوسط الميدان، هو مبنى غير أثرى قد أنشأه الفنان محمود شاكر عميد كلية الفنون الجميلة عام 1999، كعمل فنى فى إطار خطة تجميل الميادين فى ذلك الوقت، حيث كان المبنى لا يمثل عائقا فى حركة المرور ولم تشهد المنطقة تلك الأزمة المرورية التى يعانى منها أهالى الإسكندرية وأهالى المحافظات الأخرى الوافدين إلى الإسكندرية أو المتجهين إلى الساحل الشمالى .





وأوضح رئيس حى العجمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبنى فى الوقت الحالى تم هدمه للمصلحة العامة، حيث اعترض المبنى مرور كوبرى يصل ما بين الطريق الصحراوى وبداية طريق الساحل الشمالى مباشرة، بطول كيلو ونصف، وهو كوبرى أنشأ للمصلحة العامة ويقتصر الوقت والطريق للقادم إلى الساحل الشمالى من القاهرة والمحافظات الأخرى بدون التعرض لزحام الطريق الممتد بداية من الهانوفيل وصولا إلى الكيلو 21، كما أن المبنى القديم كان يحجب رؤية الطريق ذهابا وإيابا ويتسبب فى العديد من الحوادث، بالإضافة إلى أن مبنى خاوى من الداخل كان ملجأ لبعض الخارجين عن القانون ليلا، ولم يكن له سقف مما تسبب فى ازدياد حجم المخلفات داخلة وسكنته الطيور من الداخل .

وأكد السيد موسى، أن مشروع التطوير بالمنطقة يشمل توسعة ميدان الكيلو 21 حيث تم توسعة الشارع واختزال عرض الجزيرة الوسطى للمساهمة فى حل الأزمة المرورية الخانقة التى تمتد من مدخل الهانوفيل حتى الكيلو 21، موضحا أن الكوبرى الجديد هو كوبرى ذهابا فقط، أو العودة من الساحل فيكون بمسلك الطريق السطحى مرورا بميدان الكيلو 21، بالإضافة إلى أنه جارى دراسة حلول مناسبة لحل الأزمة المرورية الخانقة أيضا بمدخل الهانوفيل.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ما أثير حول أهمية مبنى "منارة الأندلسية" كمبنى أثرى شائعات لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن المنارة ليست مبنى تاريخيا وأنها تم تصميمهت عام 1999 من قبل الدكتور محمد شاكر الذى كان عميدا لكلية الفنون الجميلة، كما أنها تتواجد فى منطقة الكيلو 21 والتى بها تكتل سكانى غير عادى وازدحام مرورى، بما يمثل أزمة مرورية بالمنطقة .

وأكد أنه يجرى تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المنطقة وحل الأزمة المرورية بها، بالتنسيق مع وزارة النقل، حيث يتم عمل كوبرى جديد بتكلفة 300 مليون جنيه وعرض 5 حارات، ويصل الصحراوى والساحلى للمتجه للساحل الشمالى ويختزل الوقت إلى 5 دقائق فقط.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراجعة كل الجهات بشأن منارة الأندلسية وتم التأكد من أن المبنى ليس تاريخيا ولا أثريا، ولا ضمن المبانى القديمة، فهو مبنى فنى ولكنه يعترض طريق الكوبرى وتم هدمه للمصلحة العامة، مضيفا: المبنى شكله جميل ولكن هناك الأهم وهو الصالح العام، فالكوبرى الذى تنفذه وزارة النقل لا يمكن أن يتم إلا من خلال هدم المنارة الاندلسية.

تمثال ديليسبس يصل الإسماعيلية لوضعه بمتحف قناة السويس العالمى





لازالت عملية نقل تمثال المهندس الفرنسى، فرديناند ديليسبس، الذى أشرف على حفر قناة السويس، منذ أكثر من 150 عامًا، من محافظة بورسعيد، متحف قناة السويس العالمى فى محافظة الإسماعيلية، تمثل جدلا كبيرا لدى الشارع الإسمعلاوى والبورسعيدى .

وأشرفت هيئة قناة السويس، وشركة المقاولون العرب، على عملية نقل تمثال ديليسبس، والذى تحرك من بورسعيد، مساء الجمعة الماضية ووصل إلى الإسماعيلية ظهر السبت، وهو ما واجهه انتقادات كبيرة للأجهزة التنفيذية، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى لعدم إشراف وزارة الآثار على نقل التمثال، على حسب قولهم، وهو ما نفاه المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس فرع شركة المقاولون العرب بمدن القناة وسيناء، مؤكدًا أن نقل تمثال ديليسبس، تم تحت إشراف لجنة الآثار بشركة المقاولون العرب، والتى تشرف أيضًا على عملية نقل ترميم وتطوير متحف قناة السويس العالمى، مؤكدًا أن المقاولون العرب لها خبرة كبيرة فى نقل القطع الأثرية.

شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا





سجل بيان مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين، بشأن موقف كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، صفر إصابات ووفيات. وأوضح بيان صحفى لصحة شمال سيناء، أنه تم تسجيل صفر حالات إيجابية وصفر وفيات وصفر حالات شفاء، وحالة محتجزة بقسم العزل بالمستشفى، و32 حالة عزل منزلى، فيما سجلت بيانات موقف كورونا بشمال سيناء، منذ ظهور الجائحة إجمالى الحالات الإيجابية 131 حالة، وإجمالى عدد حالات الوفاة حتى اليوم 35 حالة.

كما واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملات مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا يرقات البعوض، وحملات التعقيم لمنازل حالات الإصابة بكورونا.

وأفاد بيان صادر عن الوحدة، أنه تم باستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ومبيدات يرقات البعوض فى رش وتعقيم احياء ساحل البحر بالمنطقة المحصورة بين غرناطة حتى حى المساعيد.

وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا في حى كرم أبونجيلة وحى الصفا، وتغطية حى شرق المدينة ومنطقة بركة حليمة ومنطقة خلف المستشفى وشارع الاستقبال القديم بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزل لحالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى عاطف السادات.

تعرف على توصيات الاتحاد الأوربى للتعافى من تداعيات كورونا بجامعة أسيوط





شهدت قاعة المؤتمرات الثمانية بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى فى نسخته السادسة، وصرح الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بأن الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربى أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى تحقيق تعافى دول الاتحاد من تداعيات فيروس كورونا.

وتضمنت التوصيات ضرورة تكاتف الجهود من أجل إبطاء انتشار الفيروس عن طريق الحد من انتقاله داخل دول أوروبا وخارجها والحد من السفر غير الضرورى، وكذلك العمل على ضمان توفير المعدات والخدمات الطبية لجميع دول الاتحاد بحرية، والسعى لزيادة الاستثمار فى الوظائف الشاغرة من خلال تمويل برنامج بحث أفق الاتحاد الأوربى لعام 2020، وكذلك تعزيز أواصر التضامن فيما بين دول الاتحاد من خلال تسهيل إرسال الفرق الطبية عبر الدول الأعضاء لتوطيد أواصر الدعم المتبادل.





أضاف الدكتور محمد العدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن توصيات الجلسة تضمنت كذلك التعاون فى إعداد خطة التعافى لدول أوروبا لتجاوز الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا والعمل على مواصلة تقديم الدعم لشركاء الاتحاد من أجل الدول الأخرى لمعاونتهم فى مواجهة الفيروس المستجد، مع تركيز العمل من أجل دعم الحركة الاقتصادية فى دول الاتحاد الأوربى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وفى نهاية الجلسة، أكد الأعضاء على إيمانهم بدور الاتحاد والتزامهم بقراراته الهادفة إلى تحقيق اواصر التعاون والعمل المشترك والتى تمثل السبيل الوحيد لعبور أى أزمة طارئة.

والده رفض ارتباطه بحبيبته.. نقاش ينتحر شنقا فى الإسماعيلية





انتحر نقاش داخل غرفة نومه شنقا، بسبب مروره بحالة نفسية لرفض والده الارتباط من حبيبته بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث مركز القصاصين، بوجود بلاغ بوجود متوفى مشنوقا داخل شقته بمركز القصاصين .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة " م. أ .ع " 19 عام نقاش ، بكامل ملابسه ، وبمناظرة الجثة تبين وجود حز حول الرقبة وعدم وجود أية إصابات ظاهرية. وبسؤال والديه قررت والدته أنه أثناء دخولها غرفة نجلها المتوفى فوجئت به معلقا فى مروحة سقف الغرفة بواسطة ملاية سرير قماش فقامت على الفور بمعاونة شقيقه بإنزاله ومحاولة إسعافه، إلا أنه قد فارق الحياة.

وأكدت أنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب رفض والده إتمام خطبته على إحدى الفتيات التى تربطه بها علاقة عاطفية، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بوفاته . أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية سوى آثار خنق حول الرقبة وكسر فى عظام الحنجرة .تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.