أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-10-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-10-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.



إيقاف تداول 28 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس، ريكاب للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، البنك المصري لتنمية الصادرات، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بنك قناة السويس، ريكاب للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية للصناعات الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المنصورة للدواجن، جولدن تكس للأصواف، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.



البورصة تربح 1.4 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 633.681 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند 633.681 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 450.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.24%، والعرب على 8.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.29%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 100.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 109.5 ألف جنيه، 12.2 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2158 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4326 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2947 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1025 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة. مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى يونيو عام 2020، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 365 مليون جنيه مقارنة مع 376 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.88%. أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى يونيو عام 2020، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 365 مليون جنيه مقارنة مع 376 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.88%.



مصر للمقاصة أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن سوية (اصدار) عدد 5,000 وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3,310,000 وثيقة بدلا من 3,305,000 وثيقة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 500 سهم، وباع مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، رواد السياحة-رواد، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزاعية والمقاولات، 404.6 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 20 ألف سهم، 89.7 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 66.5 ألف سهم، 9.8 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 500 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 850 ألف سهم، 20 ألف سهم، 79.9 مليون سهم، على التوالي.