«الوطنية للانتخابات» تعلن التحديث النهائى لمرشحى الفردى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «الوطنية للانتخابات» تعلن التحديث النهائى لمرشحى الفردى.. تنازل 68 عن الترشح فى انتخابات النواب.. العدد يتقلص من 4032 إلى 3965 مرشحاً.. و«الهيئة» بتشكيلها الجديد تلزم المرشحين بضوابط الدعاية وتحذر من المخالفة.. «الصحة»: نظام تتبع إلكترونى للحالات المصابة.. والجامعات تعلن جاهزية المنصات الإلكترونية.



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