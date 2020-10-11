5 مدارس جديدة تدخل الخدمة.. استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارات التربية والتعليم والزراعة والكهرباء، ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية والطرق والتخطيط والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والتفتيش المالى والادارى بالمحافظة، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والسيول، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتناول الاجتماع عرض استعدادات كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم والجهات ذات الصلة لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتأكيد على كافة الجهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف المحافظ عن دخول 5 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسى 2020/2021 لأول مرة وكذا 20 مدرسة تم توسعتها و41 مدرسة أخرى تم عمل الصيانة الشاملة لها وستدخل الخدمة هذا العام أيضًا، مشدداً على ضرورة توصيل كافة المرافق لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء الدراسة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة والتجميل بكافة المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم، لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى عليها قبل بدء العام الدراسى الجديد، مع استمرار المتابعة لأعمال النظافة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من مسئولى الوحدات المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والإسكان والتخطيط العمرانى، لإجراء مسح كامل لكافة المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك لمراجعة جميع المرافق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة، بحصر كامل لأعداد الإزالات التى تمت خلال الأسبوع الماضى والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها، مع التشديد على مديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات للتصدى بكل حزم لأى حالة تعدى تتم على الأراضى الزراعية، مؤكداً رؤساء المدن، بالسماح لأصحاب تراخيص البناء الصادرة، بالبناء والتشطيبات حتى الدور الرابع فقط، مع الالتزام بتشطيب واجهات المباني.

وأوضح "الأنصارى" أنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بديلة، وذلك تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بمدينة الفيوم ثم باقى المدن بالمراكز.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة إعادة الشكل المرورى بالكامل داخل مدينة الفيوم وذلك لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات والاختناقات المرورية بالمدينة.

كما أكد المحافظ على كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بأزمة السيول، برفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى تحسباً لهطول أية أمطار اأو سيول خلال المرحلة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ووجه مسئولى الكهرباء والرى بتشغيل كافة محطات الرى فى أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقررة بنهاية أكتوبر الجارى وتشجيع المواطنين لاستكمال الاجراءات وسداد قيمة جدية التصالح.