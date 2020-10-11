350 عالما يحذرون من انقراض 3 حيوانات بحرية.. اعرف التفاصيل

حذر أكثر من 350 عالما ومحافظا على البيئة من 40 دولة من خطر جسيم يواجه 3 حيوانات جميلة من الانقراض، ووقعوا على رسالة بهذا التحذير.

الرسالة التى وجهها العلماء دعت لاتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لحماية الحيتان والدلافين وخنازير البحر المهددة بالانقراض، بعد انخفاض أعدادها بشكل كبير، وفقا لموقع سبوتنيك.

وكشف العلماء فى رسالتهم التحذيرية إلى أن هناك بعض الأنواع بالفعل على حافة الانقراض والزوال عن وجه الكوكب، منوهين إلى عدم اتخاذ إجراءات احترازية تخفف من تلوث البحار بالإضافة إلى الاستغلال الجائر للحياة البحرية بشكل مفرط ما يعنى أن الكوكب سيودع بعض الأنواع قريبا جدا.

ومن جهته قال العالم مارك سيموندز، فى الرسالة: "هذه لحظة تاريخية عندما يدرك الجميع أن الحيتان فى خطر كبير، ربما يثير (التحذير) موجة قوية من الإجراءات من قبل الجميع: المنظمون والعلماء والسياسيون والجمهور لإنقاذ محيطاتنا".

وتواجه الحياة السمكة تهديدا خطيرا بسبب عمليات الصيد الجائر، كما تعانى المحيطات فى وقتنا الحالى من تزايد هائل من النفايات البلاستيكية والقمامة البشرية بالإضافة إلى بقايا الشباك التى تفتك بالعشرات من الحيتان التى تعلق بها وتقتل نتيجة شل حركتها.

وكشف سبوتنيك أن معدات الصيد والشباك تقتل ما يقدر بنحو 300000 من الحيتان والدلافين وخنازير البحر سنويًا.

ويرافق كل ذلك تغيرات مناخية وبيئية كبيرة نتيجة تلوث الهواء ما يسبب فقدان للموائل المائية موت العوالق وغيرها من المشكلات الكارثية.

وأكد مئات العلماء فى رسالتهم المشتركة أنه فى حال لم يتم وضع حد لهذه المشكلات أو تقليلها فإن الأجيال القادمة ستحرم من رؤية هذه الحيوانات ومن تجربة الاستمتاع مع هذه المخلوقات الاجتماعية الذكية والملهمة.

وكشفوا التدهور الكبير فى أعداد حوت شمال الأطلسى الصائب، والذى لم يبق منه سوى بضع مئات، وتراجع أعداد الفاكويتا، وهو أحد أصناف خنازير البحر وموجود فى خليج كاليفورنيا.