1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

كتب وكالات

سجلت الإمارات 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالى الإصابات فيها 105.133 حالةً، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إلى وفاة مصاب بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى الإمارات 443 حالةً.

وقالت وكالة الانباء الإماراتية "وام" أنه تم الإعلان عن 1129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 105,133 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 443 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1070 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 95,973 .