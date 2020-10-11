وزير قطاع الأعمال يفتح نقاشا حول اللائحة الجديدة مع العاملين بالشركات

كتب عبد الحليم سالم

فى إطار النقاش الدائر حول لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ، طرح هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ،بعض النقاط الخلافية على صفحته بالفيس بوك ، حيث رد الوزير على تعليقات مئات العمال علي اللائحة خاصة فيما يتعلق بنظام العلاج والأجور والحوافز والرواتب ، وغيرها من التساؤلات التى تمثل قلقا لعمال الشركات .

وذكر هشام توفيق " بعد أن شرحت في بوست سابق لي من حوالي أسبوع أنه لن يتم إلغاء اى أجور متغيرة مكملة للأجر الأساسي في شركات قطاع الأعمال العام تحت أى مسمى، رأيت لطمأنة الموظفين وضع نموذج رقمي لحالة موظف متوسط في شركة إدارة الأصول التابعة للقابضة للتأمين ، على أن يتم وضع نماذج لبقية الشركات تباعا، لافتا أنه سيزيد الأجر الأساسي للموظف من 684 جم إلى 2270 جم بإضافة الأجر المتغير و ليصبح الأجر الوظيفي الذي تحتسب عليه المنح و بدل الانتقال الى 2579 جم بإضافة العلاوات غير المضمومة ، كما تزيد المنح السنوية من 6000 جم إلى 10318 جنيه ، و تزيد الانتقالات من 1200جم إلى 2579 جنيه ، وطالب وزير قطاع الأعمال العاملين بقراءة اللائحة بتمعن.

وكانت أبرز اعتراضات العاملين تتعلق بالغاء العلاج خارج منظومة التأمين الصحى ، وتخوف العاملين من خفض الأجور للنصف والاعتراض على تحديد شهر فى السنة كبدل انتقال العمال مع الغاء سيارات الشركات .

أشار الوزير هشام توفيق ، الى أن اللائحة مرنة ، وأسس صرف المكافأت والأرباح مربوطة بالمكافأت ، لافتا أن الأرقام ليست موحدة القواعد إنما نسب الصرف ، وحرص الوزير على الرد على كافة التعليقات .