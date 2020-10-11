بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفى، اليوم الأحد، مع نظيره التركى مولود تشاووش أوغلو، التطورات الأخيرة فى منطقة "قره باغ" وضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بالاتفاقات المبرمة بهذا الشأن فى موسكو، وأفادت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - بأن لافروف تلقى اليوم مكالمة هاتفية من تشاووش أوغلو، تم خلالها تبادل الآراء بشأن المستجدات في منطقة "قره باغ" في ظل نتائج المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، التي استضافتها موسكو الجمعة والسبت الماضيين.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة التطبيق الصارم لجميع بنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلق بوقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي أكد من جانبه على استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة النشطة الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع، مع مراعاة بنود إعلان موسكو.
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