وأضاف البيان أنه تم التأكيد، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة التطبيق الصارم لجميع بنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا والمتعلق بوقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي أكد من جانبه على استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة النشطة الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع، مع مراعاة بنود إعلان موسكو.

