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وزير خارجية السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:18 م
وزير خارجية السودان: العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش عمر قمر الدين
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية السودانى المكلف عمر قمر الدين، أن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وعاد إلى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي، استغرقت ثلاثة أيام، في هذا السياق أكد مجلس السيادة السوداني، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحث مع الجانب الأمريكي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الاسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.

وأوضح مجلس السيادة السوداني، أنه سيتم عرض نتائج هذه المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي، بغية مناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني.


إسرائيل

السودان

عمر قمر الدين

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