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وزير خارجية البحرين لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي: السلام خطوة مهمة لنا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:34 م
وزير خارجية البحرين لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي: السلام خطوة مهمة لنا عبد اللطيف الزيانى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي إن السلام خطوة مهمة لنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية البحرين: "ندعم حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية"، متابعا: "موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت ومعروف".

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية مملكة البحرين، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل هي خطوة تاريخية نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط، وهى خطوة شجاعة واستثنائية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

 

 


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