اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقى يصل القاهرة للقاء سامح شكرى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:57 م
وزير الخارجية العراقى يصل القاهرة للقاء سامح شكرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين لمناقشة القضايا المشتركة، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة والساحة العربية. 
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية العراق وصل والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة قادمة من العراق، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة. 
 
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن وزير خارجية العراق سوف يلتقي بالقاهرة السفير سامح شكرى، ونظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء، لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنية عمّان فى أغسطس الماضي.
 
كما سيلتقي عدد من المسؤولين أيضا بالقاهرة، خلال زيارته للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريباً، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربية.

وزير الخارجية العراقي

اخبار المطار

سامح شكري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة