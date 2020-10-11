اليوم السابع
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هواء نقى وطبيعة خلابة.. "تنشيط السياحة" تكثف حملاتها الترويجية للرحلات النيلية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:00 ص
هواء نقى وطبيعة خلابة.. "تنشيط السياحة" تكثف حملاتها الترويجية للرحلات النيلية وزارة السياحة تروج للرحلات النيلية
كتبت آمال رسلان

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كثفت هيئة تنشيط السياحة حملتها الترويجية للرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، وذلك بالتزامن مع عودة تلك الرحلات منذ أول أكتوبر، بعد فترة توقف لأكثر من 6 أشهر منذ منتصف مارس الماضى.
 
وقالت الهيئة فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "هواء نقى، طبيعة خلابة، محاط بمياه النيل الهادئة ومناظره الأسرة، ليس هذا فقط الذى ينتظرك فى رحلتك النيلية بأسوان، ستكتشف أماكن أثرية تحكى عن الحضارة المصرية على ضفاف النيل لتكون رحلتك هى الأفضل على الإطلاق!".
 
وقالت وزارة السياحة إنه فى ضوء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها منذ 1 أكتوبر الجارى، تسلم ١١ من ٢٢ فندقا عائما بين الأقصر وأسوان الذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة، مشيرًا إلى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها على الشهادة المعتمدة، حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا.
 
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن الفنادق العائمة التى تم فحصها حتى الآن، وثبت عدم استيفائها للاشتراطات، ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق العائمة، والتى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

رحلات نيلية

تنشيط السياحة

الفنادق العائمة

السياحة

اخبار مصر

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