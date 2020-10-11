نصائح لبناء جهاز المناعة أثناء مرحلة تغير الطقس

كتبت إيناس البنا

يكافح البشر فيروس COVID-19 في جميع أنحاء العالم، وبينما نمارس التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الجيدة وإبعاد تلك الأيدي عن الوجه، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك جهاز مناعة قوي وصحي، ولكن بينما نحن محاصرون في منازلنا، فإن الكثير منا يكتسب وزنًا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى الطاقة وضعف جهاز المناعة، ويعتقد الكثيرون أن نظام المناعة الصحي يمكن أن يساعد في منع أو تقليل خطر الإصابة بعدوى COVID-19، فيما يلي بعض الطرق الضرورية، والتي يمكن من خلالها زيادة قدرة جهاز المناعة على درء فيروس كورونا أو غيره من الأمراض (أثناء تغير الطقس) والحفاظ على سلامتك أثناء الوباء

إذن ماذا يمكننا أن نفعل لتكثيف مناعتنا؟



وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فأن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، لأن الغذاء ضروري لمناعتك وصحتك العامة، لذا تأكد من أن نظامك الغذائي يتكون من الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة لأنها محملة بقدرات تعزيز المناعة، بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و C. بعض الخضروات مثل الفطر والطماطم والفلفل والبروكلي والسبانخ أيضًا تساعد في بناء مرونة الجسم ضد الالتهابات. يمكنك أيضًا تضمين المكملات الغذائية الغنية بأوميجا 3 وستة أحماض دهنية في نظامك الغذائي المعتاد.

الحفاظ على نمط حياة نشط: يجب اتباع نظام غذائي مغذي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، سيكون من الأفضل أن تمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم ؛ حتى لو كانت تمارين خفيفة وبدون معدات. تُحسِّن التمارين المنتظمة عملية الأيض ، والتي ترتبط مباشرة بمناعة جسمك. تضع هذه العادات الأساس لنظام مناعة قوي وجسم صحي يحارب العدوى.

حافظ على مستوى التوتر في مكانك: يمكن أن تؤثر فترات الحبس الطويلة هذه على صحتنا العقلية، و يؤثر الإجهاد بشكل غير مباشر على النوم مما يؤدي إلى الإرهاق والعادات السيئة مما يؤثر في النهاية على جهاز المناعة. في مثل هذه الأوقات ، عادة ما يتم التغاضي عن التوتر. ومع ذلك ، فإن تقليل التوتر هو أحد المكونات الأساسية لجهاز المناعة الصحي.

تذكر أن تحافظ على رطوبتك: يُقترح تناول الكثير من الماء لأن الجسم المرطب بشكل صحيح هو الأفضل تجهيزًا لأقصى قدر من المناعة، لانه يمد الماء الجسم بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية. لذلك ، يعتبر الترطيب عنصرًا حاسمًا لجسم يعمل بشكل جيد ، وبالتالي يصبح من الضروري اتباع عادات ترطيب صحية طوال اليوم.

ضمان النظافة الأساسية: خط الدفاع الأول هو الحفاظ على عادات النظافة الشخصية الجيدة، فمن الضروري إبعاد الجراثيم ومنع العدوى قبل أن تبدأ وتصبح معدية، ببساطة عن طريق الحفاظ على نظافة اليدين والجهاز التنفسي وتجنب الأماكن المزدحمة.

احصل على قسط كافٍ من النوم: أفضل طريقة لبناء مناعة جسمك هي ضمان حصولك على نوم جيد ليلاً. من الضروري إعادة شحن جسمك بشكل صحيح كل ليلة عن طريق الحصول على قسط كافٍ من النوم (7 إلى 8 ساعات).

نصيحة مفيدة: يجب أن تتذكر أنك أفضل دفاع ضد زيادة الوزن وضعف جهاز المناعة. يمكن أن يمنحك التركيز على هذه النصائح القليلة أساسًا متينًا لحرق الدهون وبناء جهاز مناعة صحي ومحاربة العدوى.