اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 م
خالد صلاح
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نائب محافظ قنا يتواصل مع المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:09 ص
نائب محافظ قنا يتواصل مع المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها جانب من اللقاء
قنا وائل محمد

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استقبل حازم عمر نائب محافظ قنا عدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم .

واشار نائب المحافظ إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين .

 

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أخبار مصرية

محافظه قنا

حل شكاوى المواطنين

القوانين واللوائح

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