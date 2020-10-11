اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:06 م
خالد صلاح
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نائب محافظ الوادى الجديد تتابع إنشاءات طريق تنيدة- منفلوط بتكلفة 2,7 مليار جنيه

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:33 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع إنشاءات طريق تنيدة- منفلوط بتكلفة 2,7 مليار جنيه محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد أعمال إستكمال بمحور تنيدة - منفلوط بالداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفى رئيس المركز . حيث تم الإنتهاء من المرحلة الاولى للصعود للهضبة و َتخطي حاجز التباب الصخرية بمنطقة نقب تنيدة بإرتفاع يصل إلي ٣٥٠ متر عن سطح الأرض ، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 12 كيلومتر مزدوج.

و ألتقت مجدي بالمهندسين والعاملين بالمشروع، ووجهت لهم الشكر علي الجهد الكبير المبذول فى إنجاز العمل وسط ظروف الطبيعة الصعبة بالمنطقة، مشددة على سرعة الإنتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن طول الطريق يبلغ 300 كيلو متر بتكلفة اجمالية تبلغ ٢.٧مليار جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار للتوسع في خطط التنمية المستدامة.


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