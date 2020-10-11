نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقى المخلفات فى مصرف سندبيس بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة أثناء إلقاء حمولتها من القمامة بمصرف سندبيس بالقناطر الخيرية، على الفور تم تكليف الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينة، ومنال جابر رئيس الوحدة المحلية بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة، وتوقيع أقصي العقوبات والغرامات المشددة علي مرتكبي المخالفة، لقيامه بذلك السلوك غير الحضارى الذى يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضارى.

جاء ذلك أثناء القيام بالمرور الميدانى على المشروعات الجارية والمتعثرة بنطاق المدينة، مع التشديد على رؤساء رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية إزالة رفع تراكمات القمامة من الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى عمل دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية.

وأجرت "ريان"، جولة تفقدية لمشروع محطة معالجة أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها لـ 98%، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفى إطار الاهتمام بالزيارات الميدانية للمشروعات الجاريه والمتعثرة بالمحافظة لدفع الأعمال بها لتسليمها في مواعيدها المحدة فضلا عن إزاله أى معوقات تواجه المشروعات.

جدير بالذكر أن المحطة مقامة على مساحه 6 أفدنة وبتكلفه إجماليه بلغت 185 مليون جنيه، وبطاقه 20 ألف م2 / يوم، كمرحلة أولى وتخدم القناطر الخيرية و5 قري هي "البرادعة، وسندبيس، وقرنفيل، وأجهور الصغرى، وعزبه السيد محمد"، بالإضافه إلى قريتى تابعتين لمركز طوخ هم "ترسا وقرقشندة".

وأوضحت "ريان"، أنها تفقدت محطة مياه البرادعة والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 60٪، ومتبقى نسبه 40٪ لحين تسليم محطة الرفع ومحطة المعالجة بأجهور الصغرى، كما أنه بلغت نسبة الأعمال بمحطة قرنفيل 98٪، مشيرة إلى أن تشغيل المحطتين متوقف على تشغيل محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغرى، كما أن محطة سندبيس وصلت نسبه تنفيذ الاعمال بها إلى 100٪.



السيارة المضبوطة



جولة نائبة محافظ القليوبية



خلال الجولة



خلال ضبط السيارة