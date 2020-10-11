نائب محافظ أسوان توجه بترشيح مواقع لإنشاء مناطق حرفية مدعمة بالخدمات‎

أسوان - عبد الله صلاح

عقدت محافظة أسوان اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد ، نائب المحافظ، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، بجانب مديرى الإدارات المختصة، بالإضافة إلى متدربى البرنامج الرئاسى، وذلك فى إطار سعى المحافظة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى والذى يأتى تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وخلال الاجتماع طالبت نائب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن بترشيح مواقع بعيدة عن الكتلة السكنية لإنشاء مناطق حرفية عليها تتضمن ورش ومصانع صغيرة مدعمه بالخدمات والمرافق المختلفة، مؤكدة أنه سيتم دراسة ومراجعة هذه المواقع للوقوف على جهات الولاية ومدى صلاحيتها لإنشاء مناطق حرفية من خلال مركز المعلومات الجغرافية والمرافق تمهيداً لعرضها على محافظ أسوان من أجل وضعها على الخريطة الاستثمارية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

ووجهت أبو زيد ، رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي ودراسة أسباب المتعثر منها والعمل على تذليل المشكلات والعقبات أمامها ، مكلفة بالقيام أيضاً بحصر جميع الحالات المخالفة لنشاط الرخصة ، مع ضرورة إلزام أصحاب هذه المخالفات بالتوجه لإنهاء إجراءات التصالح قبل 31 أكتوبر الجارى.