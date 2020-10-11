مقتل وإصابة 16 شخصا جراء انفجار قنبلة بإقليم "سار إى بول" شمال أفغانستان

كابول أ ش أ

أعلن مصدر أمنى فى أفغانستان مقتل عشرة جنود على الأقل من قوات الجيش الوطنى الأفغانى بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق فى إقليم "سار إى بول".

ومن ناحية أخرى، لقى ما لا يقل عن 7 مدنيين فى أفغانستان مصرعهم فى انفجارين وقعا فى إقليمى هيرات وهلمند، وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - فى بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية أن انفجارا بقنبلة مزروعة على جانب الطريق ضرب حافلة ركاب فى منطقة "جيريشك" بإقليم هلمند صباح اليوم؛ ما أدى إلى مصرع 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح، وأضافت أنه تم زرع اللغم من قبل حركة طالبان.

وفى حادث مماثل، وقع فى إقليم هيرات، قال المتحدث باسم مديرية الصحة العامة فى الإقليم محمد رفيق شيرازى إن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 10 أخرون بجروح إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى حافلة ركاب على طريق (هيرات-قندهار) السريع بمقاطعة شينداد، مضيفا أن نساء وأطفال من بين جرحى الانفجار.