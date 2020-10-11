مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل رحلة قادمة من بولندا تقل 189 سائحا.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة "Enter Air"، القادمة من بولندا وعلى متنها 189 سائحا، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ، وسوف يتم استقبال رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران، وذلك فى إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ الطائرة بتقليد رش المياه داخل ارض المهبط، واستقبال الركاب بالورود وكان فى استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولى، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.