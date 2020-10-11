مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية وداخلية لنقل 3800 راكب

كتبت ـ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد، 40 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، واشنطن، بغداد، باريس، امستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، برلين، إنجامينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، أبوجا، أبوظبي، الرياض، المدينة المنورة، بالاضافة الي 4 رحلات إلي جدة وثلاث رحلات إلي الدمام ورحلتين إلي كل من، إسطنبول ودبي، و8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من، شرم الشيخ و الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3800 راكب.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.