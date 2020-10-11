اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 4 وإصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل فى بنى سويف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:15 م
مصرع 4 وإصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل فى بنى سويف اسعاف-ارشيفية
بني سويف هاني فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف اخطاربوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح ، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسبع سيارات إلى موقع البلاغ نقل المصابين والجثث الى المستشفى.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من سيد محروس على 25 سنة مقيم اهوه لا يعمل مصاب كدمات وسحجات، وأحمد رجب هلال 21 سنة مقيم سمسطا عامل مصاب جرح قطعى بالوجه، ويوسف محمد على 6 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، وسيف محمد على 8 سنوات مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن، وحسن محمد على 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى ، فرحانى أحمد محمود 20 سنة مقيم الحكامنه مصاب كسور بالساقين، وبدر عصام رجب 30 بنى سويف لا يعمل مصاب سحجات بالجسم، وأحمد رمضان محمد 32 سنة الحكامنه عامل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد على أمين 36 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن ومجهول الأسم والعنوان ذكر مصاب بغيبوبة تامة .

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

صحة بنى سويف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة