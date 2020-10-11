مصرع 4 وإصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل فى بنى سويف

بني سويف هاني فتحي

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف اخطاربوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح ، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسبع سيارات إلى موقع البلاغ نقل المصابين والجثث الى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من سيد محروس على 25 سنة مقيم اهوه لا يعمل مصاب كدمات وسحجات، وأحمد رجب هلال 21 سنة مقيم سمسطا عامل مصاب جرح قطعى بالوجه، ويوسف محمد على 6 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، وسيف محمد على 8 سنوات مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن، وحسن محمد على 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى ، فرحانى أحمد محمود 20 سنة مقيم الحكامنه مصاب كسور بالساقين، وبدر عصام رجب 30 بنى سويف لا يعمل مصاب سحجات بالجسم، وأحمد رمضان محمد 32 سنة الحكامنه عامل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد على أمين 36 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن ومجهول الأسم والعنوان ذكر مصاب بغيبوبة تامة .