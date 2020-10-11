بانكوك (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى تايلاند اليوم الأحد، مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 30 آخرين؛ جراء اصطدم قطار بحافلة سياحية وسط البلاد، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحافلة كانت تقل 65 راكبا، وكانت تعبر مسار السكة الحديد في منطقة "تشاتشيونجساو" الكائنة على بعد 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق العاصمة بانكوك عندما وقع الحادث واصطدم القطار بها.