ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسئول الأمنى بالمنطقة براتوينج يوكاسيم إن الأمطار كانت تهطل بغزارة وقت وقوع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوع على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

 