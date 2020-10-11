اليوم السابع
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مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية تعود للطوارئ واستقبال ضحايا الحوادث بإقليم القناة .. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:50 م
مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية تعود للطوارئ واستقبال ضحايا الحوادث بإقليم القناة .. صور مستشفى أبو خليفة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلنت إدارة مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية رسميًا انتهاء فترة عمله كمستشفى للعزل الصحى لمصابى كورونا، ليعود كأول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

 

وتأتى محافظة الإسماعيلية، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.

 

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مستشفى ابو خليفه

مستشفى ابو خليفه للطوارئ

صحه الاسماعيلية

وزاره الصحه

التامين الصحى

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