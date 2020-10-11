مدير "الصحة العالمية": صحة الفتيات ورفاهيتهن على رأس أولويات المنظمة

تيدروس أدهانوم
وأضافت الدكتورة سحر السنباطى:"إننا اليوم نجدد التزامنا على دعم كافة القضايا الخاصة بحقوق الفتيات والعمل على إنهاء كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهن كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والتسرب من التعليم قائلة "نحن عازمون وبقوة للتصدى لكافة التهديدات والأضرار التى تلحق بفتياتنا وتعكر صفو حياتهن" وذلك بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 والتى تسعى لحماية ودعم وتمكين الأطفال وخاصة الفتيات والتى تتسق أهدافها مع رؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن أهداف طموحة فى تحقيق مستقبل أفضل للبنات العزيزات.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطى، على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة منذ إنشائه اتخذ خطوات جادة نحو دعم الفتيات وانهاء العنف الممارس ضدهن، وفى هذا الصدد لفتت إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسف مصر قد أطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوّي) والتى تمثل صيحة الفوز والانتصار لفتيات مصر وحقوقهن، مشيرة إلى أن هدف المبادرة هو الوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس فى ظل وجود بعض التحديات التى تؤثر عليهن فى مجالات عديدة؛ كالتعليم والصحة والتمكين بوجه عام، وتعرضهن للعنف والإساءة.
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