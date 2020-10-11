محافظ كفر الشيخ يؤكد تقدم 73 ألف مواطن بطلبات تصالح فى مخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن هناك إقبال كبير من جانب المواطنين في محافظة كفر الشيخ على التصالح في مخالفات البناء، متابعا: نشيد بالمواطن في كفر الشيخ الذى لديه وعى كبير ويقبل على تقديم طلب التصالح لتقنين وضعه والتصالح في مخالفات البناء، متابعا: تقدم 73 ألف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات البناء .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON E ، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه كان هناك 9 مراكز تكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتساهم في جعل موضوع تقديم طلبات التصالح منظم ومميكن، ولكن مع زيادة إقبال المواطنين تم إضافة 13 مركز تكنولوجى جديد لاستقبال طلبات التصالح، بجانب إضافة 88 مدرسة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه أصبح عدد المراكز التى تتلقى طلبات التصالح في محافظة كفر الشيخ 110 مراكز في القرى والمدن تتلقى من المواطنين بسهولة ودون ضغط على الموظفين، مستطردا: الموظفين يظلون متواجدين لفترات متأخرة في النهار، وكذلك متواجدين فى فترات الراحات والإجازات لتلقى الأعداد المتواجدة التي تريد التقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء.